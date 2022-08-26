https://news.day.az/sport/1490145.html "Ливерпуль" хочет купить Де Йонга
"Ливерпуль" хочет купить Де Йонга
Голландец Френки Де Йонг, переход которого в "Манчестер Юнайтед" сорвался, все же может оказаться в Англии. Теперь на полузащитника претендует "Ливерпуль".
Как передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", "Ливерпуль" выразил готовность купить 24-летнего голландца за 71 миллион евро. Эта цена может удовлетворить "Барселону", которой нужно продать Де Йонга. В противном случае сине-гранатовые не смогут заявить защитника Жюля Кунде.
Однако сам Френки не горит желанием сменить клуб. Футболист сборной Нидерландов хотел бы выступать в "Барселоне" до истечения контракта, рассчитанного до июня 2026 года.
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