https://news.day.az/sport/1490146.html "Ювентус" арендовал у "Марселя" Милика
"Ювентус" арендовал у "Марселя" Милика
Итальянский "Юваентус" усилил линию атаки. Ряды туринцев пополнит поляк Аркадиуш Милик, имеющий опыт выступлений в Серии А, передает Day.Az.
"Ювентус" и "Марсель" согласовали аренду 28-летнего нападающего Аркадиуша Милика. Польский футболист проведет весь сезон в Турине. После чего "Ювентус" сможет выкупить футболиста за 7 миллионов евро. Аренда Милика будет стоить итальянскому клубу 800 тысяч евро.
Милик возвращается в Италию спустя семь месяцев. "Марсель" приобрел Аркадиуша у "Наполи" в январе 2022 года. Поляк отыграл за "Наполи" пять с половиной сезонов.
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