"Ювентус" арендовал у "Марселя" Милика

Итальянский "Юваентус" усилил линию атаки. Ряды туринцев пополнит поляк Аркадиуш Милик, имеющий опыт выступлений в Серии А, передает Day.Az.

"Ювентус" и "Марсель" согласовали аренду 28-летнего нападающего Аркадиуша Милика. Польский футболист проведет весь сезон в Турине. После чего "Ювентус" сможет выкупить футболиста за 7 миллионов евро. Аренда Милика будет стоить итальянскому клубу 800 тысяч евро.

Милик возвращается в Италию спустя семь месяцев. "Марсель" приобрел Аркадиуша у "Наполи" в январе 2022 года. Поляк отыграл за "Наполи" пять с половиной сезонов.