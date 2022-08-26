ФИФА отменила приостановку членства Всеиндийской футбольной федерации в организации

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) отменило решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в организации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ФИФА приостановила членство AIFF 15 августа из-за неправомерного влияния третьих лиц. Позднее индийский телеканал India Today сообщил, что решение было принято после того, как бывший руководитель AIFF Прафул Пател отказался покинуть свой пост.

Пресс-служба ФИФА сообщила, что организация получила подтверждение прекращения деятельности мандата комитета администраторов, который был создан для принятия на себя полномочий исполнительного комитета AIFF, и что руководство AIFF восстановило контроль над деятельностью органа.

Также ФИФА подтвердила, что чемпионат мира по футболу среди женских сборных в возрастной категории до 17 лет пройдет в Индии, как и планировалось.