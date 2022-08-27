«Челси» и «Лестер» договорились о переходе Фофана

"Челси" и "Лестер" достигли договоренности о переходе защитника Уэсли Фофана в лондонский клуб. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, французский футболист станет самым дорогим защитником в мировом футболе. За переход 21-летнего Фофана "синие" заплатят "Лестеру" €82,5 млн сразу, но также сделка предусматривает бонусы.

После их активации стоимость Фофана превысит нынешний трансферный рекорд среди защитников - €87 млн, которые "Манчестер Юнайтед" заплатил тому же "Лестеру" за англичанина Гарри Магуайра в 2019 году.

Контракт игрока с "Челси" будет подписан до 2028 года.