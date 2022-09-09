https://news.day.az/sport/1494110.html Азербайджанский ветеран дзюдо Фархад Раджабли в десятый раз стал чемпионом мира
Азербайджанский ветеран дзюдо Фархад Раджабли в десятый раз стал чемпионом мира
Азербайджанский ветеран дзюдо Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди мастеров дзюдо в польском городе Краков.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наш спортсмен, выступавший на чемпионате в весовой категории 90 кг, победил всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Отметим, что это 10-я золотая медаль, завоеванная представителем Азербайджана на чемпионатах мира среди мастеров-дзюдоистов.
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