В Катаре открыли стадион, на котором пройдет финал чемпионата мира по футболу 2022 года

Стадион "Лусаил", который примет финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, открылся в пятницу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата.

Вместимость стадиона составит 80 тыс. болельщиков.

Первым матчем, который примет стадион, станет встреча между командами Аргентины и Саудовской Аравии 22 ноября. Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В группе A выступят сборные Катара, Нидерландов, Сенегала и Эквадора, в группе В - сборные Англии, Ирана, США и Уэльса, в группе C - сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши, в группе D - сборные Австралии, Дании, Туниса и Франции, в группе Е - команды Коста-Рики, Испании, Германии и Японии, в группе F - сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии, в группе G - сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна, в группе H - команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.