Роналду продолжает попытки уйти из «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард Криштиану Роналду не отзывал запрос на трансфер из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В зимнее трансферное окно нападающий может предпринять новую попытку покинуть "красных дьяволов".

Летом 37-летний футболист уже хотел уйти из команды, так как стремился выступать за клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. Но до конкретных переговоров с потенциальными покупателями дело так и не дошло.

Соглашение Роналду с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2023 года с опцией продления на сезон.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с молдавским "Шерифом" в Лиге Европы.