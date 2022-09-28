«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Тэмми Абрахама

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Corriere dello Sport.

В услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед", также его может подписать лондонский "Арсенал".

24-летний Абрахам - воспитанник "Челси". Он перешел в итальянскую команду летом 2021 года за €40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в восьми матчах чемпионата Италии и Лиги Европы забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. По сведениям источника, Абрахам также не против вернуться в чемпионат Англии.

В ноябре 2017 года Абрахам дебютировал за сборную Англии и провел в составе команды 11 матчей, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.