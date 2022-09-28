Отношения Пике и Хави полностью испорчены

Взаимоотношения между главным тренером "Барселоны" Хави и защитником каталонской команды Жераром Пике полностью испорчены. Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разлад в отношениях футболиста и тренера произошел из-за недовольства защитника своим игровым временем. В текущем сезоне чемпионата Испании 35-летний игрок принял участие лишь в одном матче своей команды. Он провел полный матч против "Кадиса" во втором туре Ла Лиги.

Также, по сообщениям источника, еще одной причиной ухудшения отношений между Пике и Хави стала утечка данных о его контракте в СМИ. Клуб просил защитника пойти на существенное снижение зарплаты. Тренер рассчитывает, что возрастной игрок покинет команду. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пике оценивается в €3 млн. Его контракт истекает летом 2024 года.

В "Барселоне" хотят видеть аргентинца Лионеля Месси снова в своих рядах. Однако, он готов вернуться в каталонский клуб, но откажется от такого предложения, если за команду будет играть Жерар Пике. Отмечается, что в последнее время у футболистов не складываются отношения.