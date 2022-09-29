Сестра Роналду назвала португальцев больными и бездушными
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Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала португальских болельщиков после матча Лиги наций УЕФА против сборной Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авейру в социальных сетях опубликовала слова неизвестного автора, отметив, что подписывается под его комментарием.

"Нужно протянуть руку помощи тем, кто всегда протягивал ее Португалии, однако португальцы - больные люди, мелочные, бездушные, глупые и неблагодарные. Парень, который сидит на газоне, опустошен. Поддержать его некому. Жестоко", - опубликовала Авейру слова неизвестного автора, отметив, что подписывается под его комментарием.

Игра закончилась минимальной победой команды Луиса Энрике. Этот результат позволил испанцам занять первое место в группе Лиги наций, опередив Португалию всего на одно очко.

Это поражение не позволило португальцам выйти в плей-офф турнира. В 2019 году они одержали победу в Лиге наций, в финале обыграв Нидерланды.