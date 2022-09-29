Месси отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не хочет ставить подпись под новым контрактом с французским клубом, пишет в социальной сети журналист Микель Блазкес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что аргентинец планирует вернуться в "Барселону". Месси готов перейти в стан каталонцев, но поставил условия убрать из команды защитника Жерара Пике.

Отмечается, что в последнее время у футболистов не складываются отношения. В последний сезон Месси в "Барселоне" они даже не общались между собой.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

Футболист перебрался в "ПСЖ" в августе прошлого года. В текущем сезоне Месси принял участие во всех восьми матчах команды в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.