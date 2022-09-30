Четверо борцов Азербайджана в числе лучших борцов года

Объединенная организация борьбы (UWW) обнародовала итоговый рейтинг лучших борцов года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в десятку разных весовых категорий вошли 20 борцов сборной Азербайджана. Половина из них оказались в тройке лучших.

Отличные показатели у борцов греко-римской сборной, которые представлены во всех 10-и весовых категориях.

Чемпион мира Эльданиз Азизли (55 кг) и бронзовый призер ЧМ Талех Мамедов (63 кг) поднялись на одну позицию вверх, став лидерами. Также первые места в своих весах занимают бронзовый призер чемпионата Хасрат Джафаров (67 кг) и серебряный призер Ульви Ганизаде (72 кг).

Рафик Гусейнов (82 кг) потерял лидерство, опустившись на 2-ю строчку, а Мурад Мамедов (60 кг) идет 3-м. Великолепный скачок сделал бронзовый призер Ариф Нифтуллаев (97 кг): ранее он был 28-м, а теперь идет 3-м.

Ислам Аббасов (87 кг) идет 8-м. Санан Сулейманов (77 кг) потерял лидерство и замыкает десятку, как и Сабах Шариати (130 кг).

Бронзовые призеры чемпионата по вольной борьбе Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) тоже идут 3-ми. Магомедов ранее шел 19-м. Туран Байрамов (74 кг) поднялся на 6-е место, Гаджи Алиев (65 кг) опустился с 3-го на 7-е, Ислам Базарганов (61 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг) идут 9-ми, а Алиаббас Рзазаде (57 кг) замыкает топ-10.

Лидер женской "милли" Мария Стадник (50 кг) была 7-й и, не поехав на чемпионат мира, выбыла из первой десятки. Элис Манолова (65 кг) идет 2-й, Жаля Алиева (57 кг) и Алена Колесник (59 кг) - 9-ые.