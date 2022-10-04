Роналду может покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе.

Как сообщает британское издание The Telegraph, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг не будет препятствовать его уходу, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Когда голландский специалист только вступил в должность главного тренера команды, он желал сохранить Роналду, но теперь более спокойно относится к его уходу с тех пор, как игрок ясно дал понять, что хочет уйти.Тен Хаг проявлял осторожность всякий раз, когда поднималась тема Роналду, но считается, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" готов отпустить 37-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если будет сделано приемлемое предложение.

Сам Роналду надеется, что успешное выступление в Катаре повысит его шансы на переход, при условии, что положение на "Олд Траффорд" не изменится.