Пеле высказался о трагедии на футбольном матче в Индонезии

Легендарный бразильский футболист Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей после матча чемпионата Индонезии "Арема" - "Персебая", в результате которой погибли более ста человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В минувшие выходные мы стали свидетелями одной из крупнейших катастроф в истории футбола. Погибли, по крайней мере, 32 ребенка.

Я желаю мира и любви всему народу Индонезии. Насилие несовместимо со спортом. Нет такой боли из-за поражения, которая могла бы оправдать потерю любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви", - написал Пеле в социальной сети.

"Арема" в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступила на своем поле клубу "Персебая" со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами.

Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен не только в адрес выбежавших на поле болельщиков, но и в сторону на трибуны, где началась паника и давка.

Сообщалось, что количество погибших в результате инцидента возросло до 174 человек, однако затем власти Индонезии объявили, что жертвами трагедии стали 125 человек.