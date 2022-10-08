Возвращение Месси в «Барселону» может сорвать задолженность клуба по зарплате

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает работать над потенциальным возвращением аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан сине-гранатовых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает ESPN, вероятность трансфера 35-летнего южноамериканца из "Пари Сен-Жермен" в "Барсу" оценивается как низкая, из-за задолженностей каталонской команды по зарплате, которая осталась после пандемии.

Отмечается, что с наибольшей долей вероятности Месси по окончании нынешнего сезона продлит контракт с "ПСЖ" еще на год.

Аргентинский футболист перебрался в "ПСЖ" в августе прошлого года. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.