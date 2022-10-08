Мэйуэзер задумался о поединках с Макгрегором за рекордную сумму

Американский боксер Флойд Мэйуэзер задумался о проведении поединков с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда Мэйуэзера провела переговоры с представителями бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о контракте на два поединка. Отмечается, что первая схватка будет по правилам бокса, а вторая - по правилам смешанных единоборств.

Ожидается, что поединки пройдут в 2023 году в ОАЭ и Саудовской Аравии, и их результаты войдут в статистику. Как сообщает источник, сумма контракта составит рекордную сумму в 1,5 млрд долларов.

В июне 2021 года появилась информация, что Мэйуэзер готов дать реванш ирландцу за гонорар размером 300 млн долларов. Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.