https://news.day.az/sport/1501752.html Федерация гимнастики Азербайджана представила снятый в Шуше видеоролик, посвященный 20-летию своего преобразования - ВИДЕО
Федерация гимнастики Азербайджана представила снятый в Шуше видеоролик, посвященный 20-летию своего преобразования - ВИДЕО
Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) подготовила видеоролик, посвященный 20-летию своего преобразования, съемки которого прошли в городе Шуша, передает Day.Az.
В съемках приняли участие члены национальных сборных команд по различным гимнастическим дисциплинам.
Представляем вниманию читателей этот видеоролик.
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