Федерация гимнастики Азербайджана представила снятый в Шуше видеоролик, посвященный 20-летию своего преобразования
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Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) подготовила видеоролик, посвященный 20-летию своего преобразования, съемки которого прошли в городе Шуша, передает Day.Az.

В съемках приняли участие члены национальных сборных команд по различным гимнастическим дисциплинам.

Представляем вниманию читателей этот видеоролик.