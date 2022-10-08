Федерация гимнастики Азербайджана – 20 лет успешного развития

7 октября Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) отметила 20-летие со дня преобразования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С избранием 7 октября 2002 года Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Президентом Федерации была заложена основа для успешного развития в этой сфере.

В результате целенаправленной и эффективной деятельности были установлены международные связи, достигнуты большие успехи в гимнастике, AGF стала самой активной организацией в мире.

Деятельность AGF, вставшей с того времени на путь стремительного развития, в настоящее время включает в себя 9 видов гимнастики.

Участие воспитанников азербайджанской национальной школы гимнастики в Олимпийских играх, завоевание медалей на чемпионатах мира и Европы, организация Федерацией на высоком уровне самых престижных континентальных и мирового уровня гимнастических соревнований является результатом внимания и заботы руководства Федерации.

Сегодня гимнастика пропагандируется и развивается как в столице, так и в регионах республики. В настоящее время секции гимнастики действуют в 26 районах и городах Азербайджана.

В результате этих успехов AGF 6 лет подряд входит в рейтинг 10 национальных федераций, присуждаемый Международной федерацией гимнастики (FIG), а в последние годы лидирует в этом списке.

Благодаря руководству Президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, вниманию и заботе, оказываемым ею развитию сферы гимнастики, Азербайджан стал центром мировой гимнастики.