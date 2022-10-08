https://news.day.az/sport/1501761.html Кто будет представлять Азербайджан на жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024?
Кто будет представлять Азербайджан на жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024?
Завтра во Франкфурте (Германия) состоится жеребьевка отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на церемонии от Азербайджана будут присутствовать генсек АФФА Сархан Гаджиев, главный тренер национальной сборной Джанни Де Бьязи, заместитель генсека Камран Велиев, глава отдела прессы и связей с общественностью Фируз Абдулла и протоколист Исполкома Орхан Ахмедов.
Отметим, что жеребьевка стартует в 14:00 по бакинскому времени.
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