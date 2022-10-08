Футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм кардинально сменил имидж и стал блондином. Соответствующими снимками он поделился с фанатами в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девид Бекхэм опубликовал в Instagram видео с матча принадлежащей ему футбольной команды "Интер Майами". В кадре спортсмен предстал в классическом костюме, который надел вместе с белой рубашкой и галстуком. Внимание поклонников привлекла его прическа - он кардинально сменил имидж и покрасил волосы в пепельный блонд вслед за своим средним сыном, 20-летним Ромео.

С 1999 года Дэвид Бекхэм женат на бывшей солистке Spice Girls Виктории Адамс. У супругов есть трое сыновей - 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео и 17-летний Круз - а также 11-летняя дочь Харпер.