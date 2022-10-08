https://news.day.az/sport/1501831.html Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Ташкенте
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Ташкенте
В столице Узбекистана Ташкенте продолжается чемпионат мира по дзюдо.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, выступая в весовой категории до 73 кг, завоевал бронзовую медаль, обыграв израильского дзюдоиста Тохара Бутбулу.
Чемпионат мира завершится 13 октября.
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