Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Ташкенте
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В столице Узбекистана Ташкенте продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, выступая в весовой категории до 73 кг, завоевал бронзовую медаль, обыграв израильского дзюдоиста Тохара Бутбулу.

Чемпионат мира завершится 13 октября.