https://news.day.az/sport/1501874.html «Милан» поздравил мусульманских болельщиков с днем рождения пророка Мухаммеда - ФОТО
«Милан» поздравил мусульманских болельщиков с днем рождения пророка Мухаммеда - ФОТО
"Милан" поздравил мусульман с днем рождения Пророка, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
Мавлид - празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Проводится 12-го числа третьего месяца мусульманского лунного календаря.
"Желаем всем нашим фанатам-мусульманам счастливого и благословенного дня рождения пророка Мухаммеда ❤️
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