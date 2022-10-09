«Милан» поздравил мусульманских болельщиков с днем рождения пророка Мухаммеда
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"Милан" поздравил мусульман с днем рождения Пророка, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Мавлид - празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Проводится 12-го числа третьего месяца мусульманского лунного календаря.

"Желаем всем нашим фанатам-мусульманам счастливого и благословенного дня рождения пророка Мухаммеда ❤️