https://news.day.az/sport/1501880.html Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» - ВИДЕО
Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» - ВИДЕО
"Бавария" сыграла вничью в гостях с дортмундской "Боруссией" (2:2) в 9-м туре Бундеслиги, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
К 74-й минуте "Бавария" вела 2:0 благодаря голам Леона Горетцки и Лероя Сане. На 74-й Юссуфа Мукоко отыграл один мяч, а на 95-й Антони Модест сравнял счет, принеся "Дортмунду" ничью.
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