Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии»

"Бавария" сыграла вничью в гостях с дортмундской "Боруссией" (2:2) в 9-м туре Бундеслиги, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

К 74-й минуте "Бавария" вела 2:0 благодаря голам Леона Горетцки и Лероя Сане. На 74-й Юссуфа Мукоко отыграл один мяч, а на 95-й Антони Модест сравнял счет, принеся "Дортмунду" ничью.