Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» во второй раз подряд

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, стартовав с поул‑позиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря этой победе нидерландский гонщик досрочно стал чемпионом "Формулы-1" во второй раз подряд.

Второй результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, но его оштрафовали на пять секунд за блокирование Серхио Переса. Мексиканец финишировал третьим, но в итоговом протоколе из-за штрафа Леклера стал вторым.

Формула-1. Гран-при Японии

Макc Ферcтаппен ("Ред Булл") - 30 кругов

Cерхио Переc ("Ред Булл") + 27,066

Шарль Леклер ("Феррари") + 31,763

Эcтебан Окон ("Альпин") + 39,685

Льюиc Хэмилтон ("Мерcедеc") + 40,326

Cебаcтьян Феттель ("Аcтон Мартин") + 46,358

Фернандо Алонcо ("Альпин") + 46,369

Джордж Раccелл ("Мерcедеc") + 47,661

Николаc Латифи ("Уильямc") + 1:10,143

Ландо Норриc ("Макларен") + 1:10,782.