Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» во второй раз подряд
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, стартовав с поул‑позиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Благодаря этой победе нидерландский гонщик досрочно стал чемпионом "Формулы-1" во второй раз подряд.
Второй результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, но его оштрафовали на пять секунд за блокирование Серхио Переса. Мексиканец финишировал третьим, но в итоговом протоколе из-за штрафа Леклера стал вторым.
Формула-1. Гран-при Японии
Макc Ферcтаппен ("Ред Булл") - 30 кругов
Cерхио Переc ("Ред Булл") + 27,066
Шарль Леклер ("Феррари") + 31,763
Эcтебан Окон ("Альпин") + 39,685
Льюиc Хэмилтон ("Мерcедеc") + 40,326
Cебаcтьян Феттель ("Аcтон Мартин") + 46,358
Фернандо Алонcо ("Альпин") + 46,369
Джордж Раccелл ("Мерcедеc") + 47,661
Николаc Латифи ("Уильямc") + 1:10,143
Ландо Норриc ("Макларен") + 1:10,782.
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