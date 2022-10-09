«Манчестер Юнайтед» готов продать португальца Роналду за 11 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" готов продать португальского форварда Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно за 11 млн евро. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что американский клуб "Интер Майами" заинтересован в покупке 37-летнего форварда и готов платить ему 34 млн евро за сезон.

После 33 туров "Интер Майами" занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

Напомним, в СМИ ранее появлялась информация, что Роналду намерен покинуть "красных дьяволов". При этом европейские клубы не проявляют интерес к португальцу.

6 октября "МЮ" обыграли кипрскую "Омонию" (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Роналду вышел в стартовом составе, провел всю игру и отличился голевой передачей на Маркуса Рэшфорда.

Нападающий выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне в девяти матчах во всех турнирах португалец забил один мяч и сделал одну результативную передачу.