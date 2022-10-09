Сборные Италии и Англии сыграют в одной группе в отборочном турнире Евро-2024 по футболу

Сборные Италии и Англии сыграют в группе С в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу 2024 года. Церемония жеребьевки проходит во Франкфурте-на-Майне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В квалификации принимают участие 53 национальные команды, разделенные на 10 групп. Внутри групп команды сыграют друг с другом в два круга - дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы попадут в финальную часть напрямую, остальные три путевки будут разыграны в стыковых матчах. Отборочный турнир начнется 23 марта и завершится 21 ноября, стыковые матчи состоятся в марте 2024-го. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

В процедуре жеребьевки не принимает участия сборная России. Национальная команда не попала в число участников предстоящего отборочного турнира по решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от февраля 2022 года. Тогда европейская организация и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение не допускать российские клубы и сборные до соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

В жеребьевке также не принимает участия национальная команда Германии, которая получила прямую путевку в финальную часть турнира на правах принимающей стороны.