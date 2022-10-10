ФИФА отменила наказание азербайджанскому футболисту

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, наказанный ФИФА за задолженность перед "Легией" на 100 тысяч евро, выплатил долг.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", Эмрели перевел сумму на счет польского клуба на следующий день после объявления о наказании.

Сообщается, что эта сумма составила около 105 тысяч евро. Помимо долга в 100 000 евро, было также выплачено 5 000 евро в качестве штрафа.

Решение ФИФА в отношении Махира Эмрели уже отменено.