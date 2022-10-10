https://news.day.az/sport/1502244.html Двое азербайджанцев получили назначения от УЕФА
Двое азербайджанцев получили назначения от УЕФА
Азербайджанский судья-инспектор международной категории Асим Худиев получил новое назначение.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он будет судьей-инспектором матча групповой стадии Лиги Конференций по футболу между словацким "Слованом" и швейцарским "Базелом". Игра пройдет 13 октября.
Функционер АФФА Заур Гаджи-Магеррамов также получил очередное назначение. Он будет делегатом УЕФА на матче групповой стадии Лиги Конференций между румынским ФКСБ и датским "Силькеборгом". Встреча пройдет 13 октября.
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