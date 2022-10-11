Месси назван лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo
Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Первое место по версии FourFourTwo занял нападающий Лионель Месси.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси ("Барселона", "ПСЖ", Аргентина);
2. Диего Марадона ("Барселона", "Наполи", Аргентина);
3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус", Португалия);
4. Пеле ("Сантос", Бразилия);
5. Зинедин Зидан ("Ювентус", "Реал", Франция);
6. Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона", Нидерланды);
7. Джордж Бест ("Манчестер Юнайтед", Северная Ирландия);
8. Франц Бекккенбауэр ("Бавария", ФРГ);
9. Ференц Пушкаш ("Реал", Венгрия);
10. Роналдо ("Барселона", "Интер", "Реал", Бразилия).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре