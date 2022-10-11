Месси назван лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo
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Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Первое место по версии FourFourTwo занял нападающий Лионель Месси.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона", "ПСЖ", Аргентина);

2. Диего Марадона ("Барселона", "Наполи", Аргентина);

3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус", Португалия);

4. Пеле ("Сантос", Бразилия);

5. Зинедин Зидан ("Ювентус", "Реал", Франция);

6. Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона", Нидерланды);

7. Джордж Бест ("Манчестер Юнайтед", Северная Ирландия);

8. Франц Бекккенбауэр ("Бавария", ФРГ);

9. Ференц Пушкаш ("Реал", Венгрия);

10. Роналдо ("Барселона", "Интер", "Реал", Бразилия).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.