Google хочет выкупить права на название стадиона "Тоттенхэма"
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Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" может продать компании Google права на название своего стадиона, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Согласно информации, переговоры с командой значительно продвинулись, но пока не завершены. Отмечается, что сделка является привлекательной для Google еще и потому, что это первый специально построенный стадион для Национальной футбольной лиги за пределами США (НФЛ в рамках международной серии NFL International Series проводит в "Тоттенхеме" не менее двух игр в год).

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" открылся в 2019 году, его трибуны вмещают 62 850 человек. Строительство нового стадиона обошлось примерно в 1 млрд фунтов стерлингов.

Google имеет ряд партнерских соглашений со спортивными организациями - с НБА и МЛБ в США, а также с "Макларен", командой "Формулы-1".