Суд в Зимбабве приостановил реализацию проекта по возведению трассы "Формулы-1"

Верховный суд Зимбабве постановил приостановить строительство на северо-западе страны вблизи знаменитого водопада Виктория трассы для проведения Гран-при Африки в классе гонок "Формула-1". Об этом сообщил во вторник зимбабвийский новостной портал "Зимлайв", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Реализация проекта по созданию комплекса с трассой "Формулы-1" стоимостью в $1,2 млрд приостановлена из-за протестов местного населения, отметил он. Жители региона требуют более значительных компенсационных сумм за возможные неудобства, которые грозят возникнуть с появлением рядом с ними крупнейшей в Африке трассы для автогонок "Формулы-1".

Проект комплекса, который должен появиться в 30 км от водопада Виктория, разработан дубайским консорциумом. Он имеет замкнутую трассу протяженностью 5 416 метров, стадион, гостиничный комплекс, больницу, международный конференц-центр, торговый центр, парк. В июне 2018 года состоялась торжественная церемония запуска проекта, однако с наступлением пандемии коронавируса темпы его реализации замедлились.

Водопад Виктория внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей природной уникальности и красоты. Его высота составляет 108 метров, ширина - 1 708 метров. Водопад находится на реке Замбези на границе между Зимбабве и Замбии.