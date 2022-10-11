В Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу

Представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон рассказал, что этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, который должен был пройти в Фалуне, отменен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Карлссона, решение связано с ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и текущей политической ситуацией в мире.

"Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований", - приводит слова шведа InsideTheGames.

Турнир должен был пройти с 24 по 25 сентября. Теперь в календаре Кубка мира по биг-эйру в текущем сезоне остались этапы в США и Швейцарии.