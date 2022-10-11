Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ»

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года, сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, форвард признал, что совершил ошибку, когда подписал новое соглашение с парижским клубом, поддавшись давлению со стороны клуба. Он уже поговорил с руководством и попросил его отпустить. Отмечается, что "ПСЖ" готов пойти на это только при одном условии - следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет на мадридский "Реал".

Источник отмечает, что на сегодняшний момент единственным вариантом для Мбаппе является "Ливерпуль", который уже пытался заключить с форвардом контракт в 2022 году.