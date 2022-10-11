Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение в Неаполе перед игрой Лиги чемпионов

Болельщик амстердамского "Аякса" 13 октября получил ножевое ранение около отеля в Неаполе, куда он приехал на матч Лиги чемпионов с "Наполи", как передает Day.Az об этом пишет нидерландское издание nu.nl.

После нападения он был доставлен в больницу. Пресс-атташе "Аякса" сообщил, что жизни фаната ничего не угрожает и он даже сможет посетить игру.

Неизвестно, был ли болельщик ранен из-за того, что является фанатом нидерландского клуба.

"Аякс" продал своим поклонникам более 2200 билетов на игру в Италии, но по соображениям безопасности попросил их не использовать в городе клубную атрибутику и оставить дома детей.

Ранее стали известны подробности гибели людей в давке на футбольном стадионе после матча чемпионата Индонезии.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые выходы с арены оставались заблокированными, вследствие чего давка усиливалась. Отмечается, что это произошло из-за нарушения коммуникации между сотрудниками полиции, работавшими на матче. Ответственный за регулирование выходов со стадиона специалист был уволен после произошедшего.

Напомним, 2 октября "Арема" в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступила на своем поле клубу "Персебая" со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами