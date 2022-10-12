https://news.day.az/sport/1502647.html Ташкентская бронза Коцоева - ФОТО
Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет фоторепортаж с чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), в шестой день которого спортсмен сборной Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг) добыл бронзовую награду.
Ташкентская бронза Коцоева - ФОТО
Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет фоторепортаж с чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), в шестой день которого спортсмен сборной Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг) добыл бронзовую награду.
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