Ташкентская бронза Коцоева
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Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет фоторепортаж с чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), в шестой день которого спортсмен сборной Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг) добыл бронзовую награду.
 