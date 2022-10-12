Ряд европейских стран намерены провести женский ЧЕ-2025 по футболу

Национальные футбольные федерации Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подали в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В релизе отмечается, что для подобного мероприятия страны располагают широкими возможностями, и турнир может стать самым крупным женским футбольным чемпионатом с 800 тыс. проданных билетов и финалом на самом большом стадионе Скандинавии - 50-тысячном Friends Arena в Стокгольме.

Игры чемпионата планируется провести в столицах четырех стран - Копенгагене, Осло, Стокгольме и Хельсинки, - а также еще в четырех городах, по одному от каждой страны - Гётеборге (Швеция), Оденсе (Дания), Тронхейме (Норвегия) и Тампере (Финляндия).

Заявку четырех стран поддерживают также Исландия и Фарерские острова.

На проведение ЧЕ-2025 также претендуют Франция, Польша и Швейцария.