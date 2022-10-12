Стала известна запрошенная ПСЖ за переход Мбаппе сумма

Появились подробности возможного ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен". Об этом стало известно из Twitter журналиста Foot Mercato Санти Ауна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ауна заявил, что некоторые команды проявляют интерес к Мбаппе. По информации журналиста, директор ПСЖ Антеро Энрике запросил у этих клубов сумму в 400 миллионов евро за переход форварда.

11 октября стало известно, что нападающий хочет покинуть парижский клуб. Он уже высказал это желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский "Реал".

В мае ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с "Реалом". Контракт рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.