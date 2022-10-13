Хет-трик Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Рейнджерс" в матче ЛЧ

"Ливерпуль" в гостях разгромил шотландский "Рейнджерс" в матче 4‑го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча группы А завершилась со счетом 7:1. В составе победителей Мохаммед Салах оформил хет‑трик, все голы форвард забил в течение пяти минут с передачи Диогу Жоты. Роберто Фирмино сделал дубль, также голы на счету Дарвина Нуньеса и Харви Эллиотта. За "Рейнджерс" отличился Арфило Скотт.

"Ливерпуль", набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Рейнджерс" (0) идет на последнем месте, потеряв шансы на выход в стадию плей‑офф турнира.

В матче группы D лондонский "Тоттенхэм" дома в большинстве обыграл "Айнтрахт" - 3:2. У "шпор" Сон Хын Мин оформил дубль, еще один мяч в активе Харри Кейна. В другой игре квартета португальский "Спортинг" на своем поле уступил "Марселю" - 0:2. Хозяева играли в меньшинстве с 19‑й минуты - с поля были удалены Рикарду Эсгаю и Педру Гонсалвеш.

"Тоттенхэм" (7) лидирует в таблице, "Марсель" (6) располагается на второй позиции. "Спортинг" (6) идет третьим, "Айнтрахт" (4) - четвертым.