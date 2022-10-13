Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя тренером, хотя и готовит к поединкам бойцов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Старший наставник - это будет более близко. Я никогда не был их тренером, потому что мы все вместе тренировались. Конечно, я с ними тренируюсь. Когда у меня бывает время, посещаю залы. Или целый день могу быть в зале, а вечером позвоню, чтобы позвать домой и побороться.

Я самый старший среди них, приходится брать инициативу в свои руки, потому что чувствую, что есть много моментов, где я могу поделиться своим опытом и знаниями", - сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца - Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.