К сведению болельщиков матча «Карабах»-«Олимпиакос»
В Баку поступили в продажу дополнительные билеты на матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и греческим "Олимпиакосом".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальную страницу "Карабаха" в Facebook, причиной стало то, что болельщики гостевой команды не прибыли на матч.
Согласно договоренности между клубами, билеты на сектор 28 также поступили в продажу. Билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, в торговых точках iticket.az, в фан-шопе ФК "Карабах" в Парк-бульваре, а также в торговых центрах "28 mall" и "Gənclik mall".
Напомним, что билеты в секторы 30, 31, 37 и 38 можно приобрести только в кассах. Кассы будут работать до 17:00.
Встреча "Карабах" - "Олимпиакос", которая состоится сегодня, начнется в 20:45.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре