На аукцион выставлен мяч, забитый Марадоной рукой в ворота сборной Англии

Мяч, который легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона забил рукой в четвертьфинале ЧМ-1986 в ворота сборной Англии, будет продан на аукционе за 2,5-3 млн фунтов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что в том матче арбитр Али бин Насер не заметил, как Марадона забил гол, коснувшись мяча рукой. Отметим, что именно Насер является владельцем этого мяча. Аукцион состоится 16 ноября.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. Экс-нападающий играл за такие клубы, как "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

В составе национальной команды Аргентины Марадона принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года он был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.