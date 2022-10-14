Новые подробности по делу Неймара о мошенничестве

Появились новые подробности судебного разбирательства по делу о мошенничестве и коррупции при переходе бразильского нападающего Неймара из "Сантоса" в "Барселону". Об этом сообщает CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В бразильском инвестиционном фонде DIS, владевшем частью прав на игрока, захотели посадить Неймара на пять лет и обязать его выплатить штраф в размере 149 миллионов евро. Суд начнется в понедельник, 17 октября. Обвиняемыми по этому делу проходят также родители нападающего и бывшие президенты клубов Хосеп Бартомеу, Сандро Росель (оба "Барселона") и Одилио Родригес ("Сантос").

По мнению следствия, представители Неймара и "Барселоны" умышленно обманули руководство DIS. В результате организация, которая должна была получить 40 процентов от общей суммы трансфера бразильца в каталонский клуб, получила на несколько десятков миллионов евро меньше. Прокурор запрашивает наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа размером десять миллионов евро.

Форвард подписал контракт с "Барселоной" в мае 2013 года. После этого началось разбирательство по делу о мошенничестве. В составе каталонской команды бразилец стал двукратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015.