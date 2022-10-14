Азербайджан дебютирует на ЧМ по паркуру

В Токио (Япония) начался первый в истории чемпионат мира по паркуру, на котором дебютирует и сборная Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , наша команда представлена двумя спортсменами - Мирали Мириевым и Исрафилом Алиевым. Оба попробуют свои силы в программе по фристайлу, а Алиев также выступит и в зачете на скорость.

Всего на ЧМ разыгрываются четыре комплекта наград.