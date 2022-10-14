https://news.day.az/sport/1503487.html Азербайджан дебютирует на ЧМ по паркуру
Азербайджан дебютирует на ЧМ по паркуру
В Токио (Япония) начался первый в истории чемпионат мира по паркуру, на котором дебютирует и сборная Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, наша команда представлена двумя спортсменами - Мирали Мириевым и Исрафилом Алиевым. Оба попробуют свои силы в программе по фристайлу, а Алиев также выступит и в зачете на скорость.
Всего на ЧМ разыгрываются четыре комплекта наград.
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