Роналду впервые за пять лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду собирается посетить церемонию вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мероприятие запланировано на 17 октября.

Последний раз 37-летний нападающий был на этом церемонии вручения пять лет назад - в 2017 году. Тогда португалец выиграл свой последний "Золотой мяч". Роналду является пятикратным обладателем этого приза.

В текущем сезоне португальский футболист в 11-ти матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 2023 года.