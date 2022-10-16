Настоящее и будущее азербайджанской гребли

Федерация каноэ и гребли за последние полгода развила завидную активность. Она проявляется не только в организации различных международных соревнований, включая майский Кубок президента в Суговушане, и подготовку к "Мингечявирской регате", которая пройдет на следующей неделе. Одновременно AKAF предпринимает значительные шаги по развитию дисциплин в регионах, а гребцы добиваются первых успехов на турнире за рубежом. При этом, сборная уже сейчас ориентирована на Олимпиаду в Париж, учитывая присутствие в составе Дианы Дымченко.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, безусловно, гребля в Азербайджане имеет свои традиции, но продолжительное время тон в ней задавали легионеры. Своего рода звездным часом команды стала Олимпиада в Рио, где Валентин Демьяненко выиграл серебро, а Инна Осипенко-Радомская принесла бронзу. На международной арене солировали именно эти спортсмены, которые после Бразилии завершили карьеру, а на следующие Игры наши гребцы не попали, и вот теперь есть все перспективы их возвращения на олимпийскую орбиту.

Тут главные надежды связаны с Дианой Дымченко, которая ранее дважды побеждала на чемпионатах мира по академической гребле, выступая за Украину. В текущем сезоне она стала четвертой на Кубке мира в Люцерне, а недавно принесла первую медаль команде, завоевав серебро на ЧМ по прибрежной гребле в Уэльсе. Но главной отличительной особенностью формирования нынешнего состава сборной является то обстоятельство, что Дымченко является единственным легионером и федерация рассчитывает, что скоро в элите могут заявить о себе и доморощенные спортсмены. Одним из них может стать Зия Мамедзаде, который на чемпионате Европы по академической гребле в категории U-23 занял девятое место, а со следующего сезона переходит во взрослый разряд.

На днях в Мцхете завершился Открытый чемпионат Грузии по гребле на байдарках и каноэ, где наша молодежь выиграла в общей сложности 5 серебряных наград. Джейхун Велиханов и Руфат Рагимов отличились в состязании байдарочников, причем, последний выиграл еще одну медаль в двойке с Рамилем Мустафаевым. А каноист Эльмир Мамедов также попал в число призеров на двухсотметровке.

Вместе с тем, федерация активно занимается мониторингом возможных локаций для занятия греблей. Оригинальное применение нашлось знаменитой бакинской Венеции, при которой состоит одна из секций. А в Нефтичале были проведены сборы с участием 90 спортсменов юношеского и молодежного возрастов, и работа в этом направлении продолжается.

Равно как и проводится работа по организации значимых турниров международного уровня. В мае регата на Кубок президента в Суговушане с участием более 100 гребцов из пяти стран, стала первым спортивным мероприятием на освобожденных землях. Теперь очередь за "Мингячевирской регатой", вошедшей в европейский календарь. В ней рассчитывают принять участие команды из 14-ти стран, которые будут соревноваться как в Суговушане, так и в Мингячевире. Это обещает чрезвычайно интересный сценарий в гонках на различные расстояния.