Ярость короля: Фьюри вырубил Уайлдера в концовке боя-триллера

Американец Деонтей Уайлдер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Нью-Йорке, Уайлдер победил финна Роберта Хелениуса нокаутом в первом раунде.

Уайлдер впервые вышел на ринг после годичного перерыва. В октябре прошлого года Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде, потерпев от него второе поражение подряд. В феврале 2020 года британец выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Первый бой между соперниками, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью.

В послужном списке 36-летнего Уайлдера теперь 43 победы (42 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Американец владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его 10 раз.

34-летний Хелениус потерпел 4-е поражение в карьере при 31 победе (20 нокаутом). Ранее он владел титулом чемпиона Европы (2010-2011, 2015), золотым поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA).