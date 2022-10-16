Защитник «Челси» и сборной Англии из-за травмы не сыграет на чемпионате мира в Катаре

Защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс из-за травмы не сможет принять участие в чемпионате мира в Катаре.

Футболист получил повреждение в матче Лиги чемпионов с итальянским "Миланом".

Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный сайт "Челси", игрок прошел медицинское обследование в связи с травмой колена. В результате стало известно, что он будет восстанавливаться не меньше восьми недель, а следовательно, не успеет восстановиться к старту мирового первенства - 2022.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что собирается посетить полуфиналы и финал чемпионата мира - 2022 года. Его слова передает "Матч ТВ".

"Я лично планирую посетить полуфиналы и финал чемпионата мира. Поддержу ли сборную Сербии? Буду болеть за красивую игру и прекрасных исполнителей, но сербы мне импонируют. У них очень хорошая команда", - сказал Газзаев.