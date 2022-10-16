“Aimchess Rapid”: Шахрияр Мамедъяров вышел на второе место

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл еще четыре партии на восьмом этапе онлайн-шахматной серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, хотя наш шахматист уступил немцу Винсенту Кеймеру в пятом туре турнира Aimchess Rapid, в последующих трёх турах он выиграл у Адитьи Миттала (Индия), Ричарда Раппорта (Венгрия) и Давида Антона Гихарро (Испания). Набрав 16 очков, Ш.Мамедъяров вышел на второе место.

Отметим, что после групповых партий турнира с общим призовым фондом в 150 тысяч долларов путевки в плей-офф получат шахматисты, занявшие первые восемь мест.