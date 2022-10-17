Сын президента «Барселоны» Лапорты арестован в Мадриде

Гиллем Лапорта, сын президента каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты, арестован в Мадриде, передает 20minutos.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у Лапорты-младшего произошел конфликт в ресторане со своей спутницей. Он угрожал и тряс девушку.

Гиллем вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, которые приехали на место инцидента. Также он сопротивлялся аресту. Отмечается, что Гиллем Лапорта будет обвинен в жестоком обращении и предстанет перед судом в ближайшие часы.