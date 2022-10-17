Marca назвала имя обладателя «Золотого мяча» 2022 года

Испанское издание Marca утверждает, что уже знает обладателя "Золотого мяча" 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Престижную награду получит футболист мадридского "Реала" Карим Бензема. Обладателем приза имени Льва Яшина станет голкипер "сливочных" Тибо Куртуа. Лучшим молодым игроком станет хавбек каталонской "Барселоны" Гави.

Церемония вручения наград пройдет 17 октября.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить три мяча и отдать одну результативную передачу. Также французский форвард провел три встречи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.